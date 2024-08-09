Жителям Мытищ напомнили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний проходит в России с 5 по 11 августа. Жители Мытищ могут проверить здоровье сердца в окружной больнице.

Врачи напомнили, что для предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний важно правильно питаться, заниматься спортом, контролировать вес и отказаться от вредных привычек. Также важно своевременно выявлять неинфекционные заболевания.

По словам руководителя Регионального сосудистого центра Сергея Какорина, около 45% гипертоников не знают о своем высоком артериальном давлении. Эта болезнь ведет к высокому риску развития инсульта и инфаркта миокарда.

«У нас прекрасно развита поликлиническая служба, есть дневные стационары, где можно пройти курс поддерживающего лечения. Всех жителей Мытищ, вне зависимости от возраста и субъективного самочувствия, призываю не пренебрегать возможностью пройти бесплатную диспансеризацию: для современного человека это неотъемлемая часть культуры здоровья», — подчеркнул доктор.

Пройти плановую диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления или во время выездной акции в парке. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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