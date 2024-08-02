Мытищинской ассоциации художников исполнилось 25 лет

За 25 лет работы в Мытищинскую ассоциацию художников вошли свыше 200 человек. В 2024 году общественная организация отметила юбилей.

Основали ассоциацию художников в Мытищах Владислав Скок, Григорий Нигиян, Вадим Степанов, Валерий Андросов и Вячеслав Артемов. Сегодня в организации состоят более 150 живописцев, графистов, иконописцев, мастеров декоративно-прикладного и ювелирного искусств.

«Я поздравляю Мытищинскую ассоциацию художников и ее председателя Алексея Моисеева с юбилеем. Спасибо вам за огромный вклад в культуру нашего округа. Уверена, что в Мытищах будет написана еще не одна картина, ведь в нашем округе много мест, которые вдохновляют на творчество», — поздравила художников глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ассоциация проводит выставки в галерее искусств Мытищ. Только за последние два года их было 11. Сегодня в выставочных залах представлено около 160 экспонатов. Экспозиция разделена на несколько частей. Одна показывает картины, посвященные Мытищам и всему Подмосковью, другая — картины 60-80-х годов, третья заполнена произведениями современного искусства.

Начинающие и известные художники передали галерее 146 картин: полотна из личных коллекций, архивные фотографии и книги с историей ассоциации художников.

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