Мытищинский завод поставит московскому метро более 700 современных вагонов

Мытищинский завод «Метровагонмаш» в ближайшие два года передаст столичному метро более 700 вагонов нового поколения «Москва-2026». Об этом сообщили 360.ru на предприятии.

Обновленные составы получили матовую облицовку, переработанные фары с адаптивным светом и улучшенную систему хода — специальная конструкция снижает вибрации и делает поездки тише и плавнее.

Одно из ключевых изменений — расширенные дверные проемы, что ускоряет посадку и высадку пассажиров. В головных вагонах предусмотрены аппарели для маломобильных граждан.

Салон стал более просторным за счет прозрачных элементов, а сиденья — эргономичными с поддержкой спины. USB-разъемы перенесли на поручни для удобства и безопасности.

Разработчики отмечают, что все изменения учитывают пожелания пассажиров, а новые поезда должны повысить комфорт поездок в московском метро.

Ранее «Метровагонмаш» из Мытищ поставил вагоны Минскому метрополитену.