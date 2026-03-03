«Метровагонмаш» из Мытищ поставит Минскому метрополитену 15 вагонов

Новые составы «Минск-2024», произведенные в Мытищах, передадут в столицу Беларуси до конца 2026 года. Вагоны будут оснащены системой вентиляции, кондиционирования и отопления, а также ультрафиолетовыми лампами.

«Модель поезда „Минск-2024“, спроектированная инженерами компании „ТМХ-Инжиниринг“ в соответствии с техническим заданием Минского метрополитена, сочетает в себе актуальный дизайн, удобство и прогрессивные технологические решения. Проект соответствует всем критериям комфортабельности и безопасности на городском транспорте», — отметил генеральный директор акционерного общества «Метровагонмаш» Андрей Степнов.

Современные поезда также оборудованы инновационной системой безопасности и автоведения, контролирующей маршрут, тягу, скорость и торможение, что уменьшит нагрузку на машиниста и даст ему возможность лучше следить за обстановкой.

Акционерное общество «Метровагонмаш» работает совместно с Минским метрополитеном уже 40 лет. На данный момент в белорусском метро функционирует более 400 вагонов, большинство из которых произведено на этом заводе.

«Предприятие Акционерное общество „Метровагонмаш“ — визитная карточка нашего округа. Ежедневно вагоны, произведенные в Мытищах, перевозят свыше 18 миллионов пассажиров в 19 метрополитенах 11-ти стран мира», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.