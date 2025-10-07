Мытищинский клуб «Литературный вектор» отметил 20-летний юбилей

Вечер, посвященный юбилею клуба «Литературный вектор», прошел в уютном малом зале Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Это событие собрало множество гостей, среди которых были представители Общественной палаты округа, члены различных литературных объединений, а также постоянные зрители.

Руководитель клуба «Литературный вектор» Александр Беляков поделился с присутствующими историей создания и развития этого творческого объединения. Он рассказал о том, как начиналась работа сообщества, и какие цели оно ставило перед собой.

Со сцены звучали стихи и песни, а также авторские произведения, исполненные самими участниками клуба, что создало атмосферу творчества и вдохновения.

Юбиляров пришли поздравить почетные гости: руководитель Литературного объединения имени Кедрина Владимир Шаров и член Московской организации Союза писателей России Олег Столяров. Их теплые слова добавили особую значимость этому вечеру.

Мероприятие проходило в дружеской и теплой атмосфере. Каждое выступление сопровождалось искренними улыбками благодарных зрителей и громкими аплодисментами, что подчеркивало общую радость от праздника литературы и искусства.