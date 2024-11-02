Мужчину с «хрустальными» сосудами спасли врачи из Мытищ

Мужчине провели сразу несколько манипуляций. Восстановили артерию, удалили новообразования и купировали болевой синдром.
Врачи из Мытищ спасли 70-летнего мужчину с «хрустальными» сосудами от инсульта и ампутации ноги. Сосудистые хирурги рассказали, что это состояние развилось у него на фоне прогрессирующего атеросклероза. Медикам боролись не только за ногу, но и за жизнь пациента.
Пациенту понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек в сосудах. Длилась операция около трех часов. Плановую операцию по реконструкции артерий нижней конечности провели после заживления операционного разреза, купировали болевой синдром.
Обследование так же выявивило у пациента новообразования глотки и гортани. Восстановившегося после от операции на сосудах мужчину перевели в лор-отделение для дальнейшего обследования и лечения.
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