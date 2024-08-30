Хореографы из Мытищ выступят в финале фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: Медиасток.рф

Творческая группа по современной хореографии «Акварель дэнс» вышла в финал фестиваля «Город танцует в парках». Ребята выступят на гала-концерте в Центральном парке Королева 7 сентября.

Команда состоит из 16 танцоров, которых тренирует хореограф Анна Маринчева. Ребята выступят на финальном концерте вместе со звездами шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Он пройдет 7 сентября в Центральном городском парке города Королева. Победитель получит титул лучшего танцевального коллектива Подмосковья.

Оценивать финалистов будет художественный руководитель проекта Егор Дружинин, хореографы Вова Гудым и Александр Могилев, победительница проекта «Танцы со звездами» Елена Подкаминская.

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