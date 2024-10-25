Мытищинские медработники стали призерами областных спортивных соревнований

Соревнования «Большие гонки» прошли в Московской области уже в 13-й раз. На них успешно выступили представители Мытищ, которые показали высокий результат.

В «Больших гонках» участвовали более 120 медицинских работников из 21 учреждения здравоохранения региона. Для команд подготовили непростые испытания.

Участникам нужно было преодолеть несколько разнообразных этапов на пути к победе. Медики прыгали через скакалку, поднимали 16-килограммовую гирю, бежали эстафету, проходили полосу препятствий, сражались в импровизированных «лыжных гонках», гладиаторских боях и сумо. При этом использовалась забавная амуниция, что доставило много удовольствия и радостных эмоций как самим спортсменам, так и их активным болельщикам.

Команда «Врачи мечты» Мытищинской больницы в упорной борьбе с конкурентами показала третий результат. А суперкубок достался медикам из чеховской психиатрической больницы № 2.

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