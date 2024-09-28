Мытищинские медики выиграли серебро на областном турнире по мини-футболу

В Раменском прошел открытый турнир по мини-футболу среди коллективов медицинских организаций Московской области «Лига здоровья-2024». Медики из Мытищ завоевали на состязаниях серебряные медали.

Соревнования провели на стадионе «Красное знамя» в Раменском. Организовала турнир Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке регионального Минздрава. По круговой системе состязались 12 лучших мини-футбольных команд Подмосковья.

Коллектив медицинских специалистов из городского округа Мытищи уступил в финале коллегам из Жуковского всего один мяч. Игру завершили со счетом 4:3.

Лучшими игроками признали фельдшера централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому, нападающего Эльнура Тахмезова, врача-рентгенолога поликлиники № 3, нападающего Артема Войнова и врача-травматолога, полузащитника Шамиля Исмаилова. Традиционно «непробиваемым» оказался вратарь команды, старший фельдшер травмпункта Дмитрий Дерябин. Лучшим защитником турнира стал Раджаб Магомедов.

«После ряда побед в группе с разгромным счетом одна из команд-соперниц усомнилась в том, что все мытищинские футболисты -действительно медики, сотрудники больницы. Ребятам респект, смогли справиться со стрессом после беспочвенных обвинений, мобилизоваться и прийти к победе в полуфинале», — сказал капитан команды Андрей Потапов.

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