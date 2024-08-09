Юнармейцы из Мытищ приняли участие в съемке программы «Наши» на России-1

Юнармейцы из школы № 3 имени генерал-лейтенанта Феофанова в Мытищах посетили съемки передачи «Наши» на телеканале Россия-1. Темой программы стало ранение российского военного корреспондента Евгения Поддубного.

Напомним, 7 августа в Курской области машину Евгения Поддубного атаковал украинский дрон. Автомобиль загорелся, а журналист получил серьезные травмы.

Гостями телепрограммы также стали продюсер ВГТРК Олег Дубинин, спецкорры Ольга Курлаева и Олег Шишкин, коллега Поддубного Александр Евстигнеев, председатель Совета журналистов России Владимир Соловьев, обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов, журналисты Сергей Мардан и Сергей Карнаухов, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Программу вели Николай Долгачнв и Ольга Армякова, супруга российского корреспондента Бориса Максудова, погибшего годом ранее. Юнармейцы из Мытищ в эфире выразили поддержку Евгению Поддубному, пожелав ему скорейшего выздоровления.

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