Мытищинские хоккеисты начали официальный сезон с поражения

Борьба на площадке была напряженной, ситуация постоянно менялась в пользу то гостей, то хозяев. В первом периоде преимущество оказалось на стороне москвичей, забросивших две шайбы в ворота «Атланта». Лишь в конце Максим Филимонов сумел поразить ворота «Спартака».

Во втором периоде счет сравнялся благодаря голу Серафима Низовцева, а затем Михаил Завижский и Эмиль Фатыхов вывели «Атлант» вперед. В заключительном периоде отыгрываться пришлось уже красно-белым. Но москвичи сумели сравнять счет — матч завершился ничьей 4:4.

Победитель определился по буллитам, где удача была на стороне «Спартака».

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