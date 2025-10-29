Мытищинские баскетболистки стали победительницами этапа «Кубка Феникса»

Спортивное мероприятие прошло 26 октября в городе Кинешма, который находится в Ивановской области. Первый этап соревнований организовали успешно.

Престижный межрегиональный баскетбольный турнир «Кубок Феникса» собрал участниц 2014 года рождения из разных городов России. Организаторы пригласили шесть сильнейших команд региона, представляющих Москву, Иваново, Вологду, Пензу, Кинешму и подмосковные Мытищи. Соревнования проводились по традиционной схеме, обеспечивающей максимальное количество встреч и объективное выявление победителя.

Турнир прошел по круговой системе, что позволило каждой команде сыграть со всеми соперниками. Особенно напряженными и равными были матчи между командами из Мытищ, Иваново и Вологды. Несмотря на упорную борьбу, ни одной из команд не удалось избежать поражений. Лучшими по разнице мячей в матчах оказались баскетболистки из Мытищ.