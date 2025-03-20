Мытищинские акушеры-гинекологи приняли участие в форуме «Гнездо-2025»

Ежегодное мероприятие для будущих родителей собрало ведущих специалистов в сфере акушерства. Стенд, представленный сотрудниками Мытищинского родильного дома, стал одним из самых популярных на форуме.

Форум «Гнездо-2025» объединил на одной площадке экспертов: акушеров-гинекологов, неонатологов, репродуктологов, генетиков и других профильных специалистов. Беременные женщины и их партнеры получили консультации по волнующим вопросам, включая подготовку к родам, выбор родильного дома, меры поддержки семьи и льготы.

Мытищинский родильный дом на форуме представляли заведующая отделением новорожденных детей Вера Крикунова и заведующая отделением патологии беременности Светлана Колендо, а также старшие медицинские сестры отделения новорожденных и специалисты по грудному вскармливанию Оксана Деева, Ирина Адамович, Оксана Сулим, Ирина Бобюк, Милена Гаева и Раина Латфуллина.

«Форум прошел продуктивно: у нашего стенда было много гостей, беременные консультировались с нашими врачами, медсестры учили пеленать и рассказывали о важности грудного вскармливания», — поделилась впечатлениями администратор телеграм-канала «Роды в Мытищах» Оксана Деева.

Помимо обсуждения волнующих вопросов на форуме провели розыгрыш подарков, главными призами которого стали сертификаты на роды по контракту, консультации от специалистов по грудному вскармливанию, сопровождение родов и профессиональная фотосъемка.