Марфинская школа в Мытищах отметила 60-летие

Марфинская школа отметила 60-летие. Праздничная программа стала ярким подарком для всех гостей, слова благодарности учителям и директорам, в разные годы возглавлявшим образовательное учреждение звучали в этот вечер особенно душевно. Первую школу в Марфино построил в 1873 году выдающийся государственный деятель Виктор Панин. Новое здание Марфинской средней общеобразовательной школы открылось первого сентября 1964 года. Первым директором была Лидия Сургутская.

Родным домом для всех учеников назвал ее директор Игорь Алексеев, выразив благодарность всем, кто внёс свой вклад в развитие школы. Поблагодарил руководитель бывших директоров, ветеранов, которые здесь работали, и коллег. Отметив при этом, что у школы не только славное прошлое и прекрасное настоящее, но и перспективное будущее.

Поздравили сотрудников школы с праздником и вручили 28 учителям благодарственные письма и почетные грамоты. заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик и заместитель председателя Совета депутатов округа Наталья Гречаная.

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