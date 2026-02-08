Мытищинская компания вошла в реестр высокотехнологичных предприятий

Признание на государственном уровне подтверждает ее высокий научно-инженерный потенциал и лидерство в разработке инновационных решений. Включение в реестр малых технологических компаний, куда попадают только высокотехнологичные предприятия с собственными исследованиями и квалифицированными кадрами, подтверждает то, что «Лебер» является инженерным бюро, чьи проекты основаны на уникальных расчетах, инновационных материалах и строгих испытаниях.

Как отметил директор по маркетингу Игорь Шаповалов, этот статус — результат стратегии компании по цифровизации и созданию интеллектуальных игровых пространств. Он открывает новые возможности для масштабирования проектов и участия в крупных программах благоустройства.

Недавно игровое оборудование для премиального жилого комплекса производства компании «Лебер» было отправлено в Бразилию. Бразильские девелоперы, специализирующиеся на элитной недвижимости, выбрали российского производителя за надежность и дизайн.

Как ранее отметила глава округа Юлия Купецкая, компанию знают не только по всей стране, но и за рубежом. Ее успех — это не только экспорт в шесть новых стран и премия «Золотой медвежонок», а еще и тысячи дворов по всей России, где дети теперь играют среди героев любимых отечественных мультфильмов. В Мытищах игровые комплексы «Лебер» установлены на бульваре Ветеранов и у дома № 1 на проспекте Астрахова.