Мытищи вошли в топ-5 лидеров Подмосковья по ликвидации самостроев

Управление по выявлению и ликвидации самовольных объектов городского округа Мытищи подвело итоги 2024 года. Мытищи заняли третье место по количеству снесенных незаконных построек.
Данное управление появилось в администрации муниципалитета в феврале 2024 года. За этот период снесли 92 самостроя, провели 53 заседания межведомственной комиссии и рассмотрели 600 случаев незаконного строительства, что на 66% больше, чем в прошлом году.
Управление занимается ликвидацией всех объектов строительства — от зданий и сооружений до торговых павильонов и беседок. Главный критерий сноса — незаконное возведение объектов, которые угрожают жизни и безопасности населения.
Подобных подразделений нет ни в одном округе Московской области. Опыт Мытищ уже перенимают другие города России.
В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190
Аварийный дом снесли в микрорайоне Пироговский в Мытищах
Производитель колбас в Клину втрое нарастит экспорт в 2025 году
Евросоюз столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Пенсионеры из Мытищ приняли участие в областном форуме
Незаконные граффити и рекламу убрали еще в 5 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте