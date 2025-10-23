Мытищи стали одним из лидеров по уборке мусора в лесах Подмосковья

Мытищи оказались среди муниципалитетов — лидеров по очистке лесов от мусора в регионе. Более 26 свалок ликвидировали с начала 2025 года в местных лесах.

Согласно информации Комитета лесного хозяйства Московской области, с начала года в результате совместных усилий лесничеств и местных властей было успешно устранено 411 несанкционированных свалок на землях государственного лесного фонда Подмосковья, что составило более 5,5 тысяч кубических метров мусора. Среди муниципалитетов, проявивших активность в уборке, выделяется городской округ Мытищи.

Мониторинг лесных территорий в Мытищах осуществляется на постоянной основе: сотрудники лесничества быстро фиксируют новые места накопления мусора и направляют уведомления администрации округа для оперативного реагирования с привлечение специализированных подрядчиков. Эта работа направлена на поддержание экологической чистоты подмосковных лесов и создание комфортных условий для отдыха жителей региона.