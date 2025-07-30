Мытищи присоединились к программе консолидации газовых сетей Подмосковья

Процесс объединения газовых сетей, принадлежащих частным лицам и организациям, начался в Московской области. Цель проекта — обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение для всех потребителей региона.

Объединение сетей улучшит безопасность и надежность газоснабжения за счет профессионального обслуживания и быстрого реагирования на неисправности и аварии. Часть стратегии развития отрасли направлена на защиту жизни и здоровья людей, повышение устойчивости работы системы и создание единых условий для подключения новых потребителей.

Юридические лица смогут передать свои газопроводы в собственность Московской области через Министерство имущественных отношений региона по электронной почте mio@mosreg.ru. Физические лица подать заявку могут через сайт mio.mosreg.ru/feedback

Проект будут воплощать поэтапно в рамках программы правительства Московской области «О развитии газификации до 2035 года». Завершение интеграции всех сетей в единую систему региона обеспечит безопасность инфраструктуры, снизит риски чрезвычайных ситуаций и улучшит снабжение топливом предприятий и домов.