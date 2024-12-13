Мытищи присоединились к областному проекту «Парки. Баранки»

Праздничные гуляния проведут в парках Мира, Яуза и Ветеранов в Мытищах 14 декабря. Их приурочат к международному Дню чая.

Подобные мероприятия состоятся в 90 парках Московской области в рамках регионального проекта «Парки. Баранки».

Гости парков смогут посетить концерты, поучаствовать в интерактивах, продегустировать разные виды чая, проверить свои знания в викторинах.

Организаторы отмечают, что программа спланирована так, что каждый желающий сможет поучаствовать в различных активностях и сделать между ними перерывы.

Они также рекомендуют одеться потеплее и захватить с собой термос с горячим напитком. Подробная афиша всех мероприятий есть на страницах администрации муниципалитета в социальных сетях.