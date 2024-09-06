Мытищи примут участие в параде трамваев на ВДНХ в Москве

Раритетный трамвай, произведенный в Мытищах, примет участие в параде на ВДНХ в Москве. Выставка пройдет 7 сентября.

Трамваи серии «Ф» производили в Мытищах с 1907 по 1912 год. Обозначение «Ф» ему дали из-за световых люков по бокам крыши, которые конструкторы назвали фонарями. Вагон вмещал в себя около 50 пассажиров. Подобные трамваи производились на четырех предприятия, и одним из них был Мытищинский вагоностроительный завод.

Образец представят на ретровыставке трамваев на ВДНХ 7 сентября. Парад стартует в 12:00 от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкино и обратно. В 12:30 в трамвайном депо имени Баумана пройдет выставка исторический техники.

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