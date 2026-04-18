«Мы за чистоту». Масштабная патриотическая и экологическая акция прошла в Можайске
Масштабная патриотическая и экологическая акции «Мы за чистоту» прошла на территории Можайского Кремля. В ней приняла участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказала об акции в своем телеграм-канале.
Мероприятие организовали в рамках Всероссийской недели субботников. Среди его участников — представители Министерства образования России, Росмолодежи, правительства Можайского округа и активисты движения «Экосистема».
Около 200 волонтеров провели комплексную уборку территории у Братской могилы: очистили участок от мусора, оформили кустарники, выбелили бордюры и высадили новые деревья и цветы.
В финале собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Светлана Акулова выразила особую признательность добровольцам, отметив сплоченность и самоотдачу команды.
Подобные инициативы важны не только для благоустройства. Они объединяют людей вокруг общих ценностей: уважения к истории, заботы о природе, готовности своим трудом сделать мир вокруг чище и добрее.
Светлана Акулова
Отдельную благодарность директор «Московского зоопарка» выразила председателю Совета Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Андрею Рудневу — «за инициативу и приглашение».
Можайский Кремль — уникальный памятник истории и архитектуры, расположенный на высоком холме в центре Можайска. В прошлом это была мощная каменная крепость, служившая важным оборонительным рубежом на западных подступах к Москве.
