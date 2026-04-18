«Мы за чистоту». Масштабная патриотическая и экологическая акция прошла в Можайске

Масштабная патриотическая и экологическая акция прошла в Можайске

Масштабная патриотическая и экологическая акции «Мы за чистоту» прошла на территории Можайского Кремля. В ней приняла участие генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она рассказала об акции в своем телеграм-канале .

Мероприятие организовали в рамках Всероссийской недели субботников. Среди его участников — представители Министерства образования России, Росмолодежи, правительства Можайского округа и активисты движения «Экосистема».

Около 200 волонтеров провели комплексную уборку территории у Братской могилы: очистили участок от мусора, оформили кустарники, выбелили бордюры и высадили новые деревья и цветы.

В финале собравшиеся почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Светлана Акулова выразила особую признательность добровольцам, отметив сплоченность и самоотдачу команды.