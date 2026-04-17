Глава Можайского округа проверил работу парка «Ривьера»

Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев 15 апреля встретился с бригадой рабочих парка культуры, отдыха и спорта «Ривьера». В проверке также приняли участие председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и депутат Совета депутатов Можайского округа Елена Прокутина.

Глава округа пообщался с сотрудниками, которые ежедневно поддерживают чистоту и уют на территории парка. Арсенал инвентаря включает как традиционные грабли и метелки, так и мощную тракторную технику. Все это работает в единой связке, чтобы каждое утро парк встречал жителей безупречным видом.

«„Ривьера“ по-настоящему полюбилась жителям. Здесь удобно заниматься спортом, комфортно гулять с семьей и друзьями, а мероприятия проводятся практически ежедневно», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Любое общественное пространство живет развитием. Жители могут оставить свои пожелания в канале главы Можайского округа. Именно из пожеланий граждан рождаются новые зоны отдыха, тренажеры, сцены и уютные уголки.