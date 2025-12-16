«Мы все скорбим»: Воробьев выразил соболезнования родным убитого в Одинцове школьника

Воробьев назвал трагедией для всего Подмосковья бойню в школе Одинцова

Нападение в одинцовской школе стало трагедией для всего Подмосковья. Необходимо понять, что к ней привело, и сделать все, чтобы подобного больше не было. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Он подчеркнул, что совершенное школьником преступление стало демонстрацией ужасной и запредельной жестокости, которое заставило каждого родителя почувствовать страх за своего ребенка.

«Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что случившееся в школе стало настоящей трагедией. Поэтому нужно проанализировать всю ситуацию для выяснения, что к ней привело, и сделать так, чтобы этого больше не повторилось.

Вооруженный ножом 15-летний подросток ворвался в школу поселка Горки-2 Одинцовского городского округа. Он ранил охранника учебного заведения и расправился с одним из учеников.

Прибывшие на место правоохранители задержали агрессивного подростка. Следователи завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.