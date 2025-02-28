Музыканты из Жуковского стали лауреатами областного фестиваля

Первый открытый фестиваль-конкурс вокального и инструментального творчества «Маэстро» прошел в Воскресенске. Лауреатами стали учащиеся и преподаватель Жуковской детской школы искусств № 1.

В мероприятии приняли участие исполнители из разных городов Подмосковья.

По итогам конкурса в номинации «Инструментальное исполнительство. Гитара. Соло, от 22 лет» первое место досталось преподавателю Жуковской детской школы искусств № 1 Марии Яковлевой.

Ее ученики также успешно проявили себя на фестивале: Екатерина Ухаботина завоевала первое место в номинации «Соло, инструментальное исполнительство, 13-15 лет». Александр Мануйлов также удостоился первого места, подтвердив высокий уровень подготовки. Ученик второго класса, Даниил Андрюшенко, не уступил старшим товарищам и занял второе место.

«Мы искренне поздравляем наших лауреатов с успешным выступлением и желаем им дальнейших творческих свершений, новых побед и вдохновения на музыкальном пути!», — сообщили в администрации округа.