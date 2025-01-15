Музыканты из Воскресенска стали лауреатами международного фестиваля

В дни новогодних праздников воспитанники школ искусств и учреждений культуры муниципалитета выступали на конкурсах и фестивалях разного уровня. Артисты собрали богатый урожай наград.

Лауреатами первой степени международного фестиваля-конкурса International Аrtistic Days In Russia стали Иван Труш и его мать Татьяна Мосевкина. Музыканты выступали в составе фортепианного ансамбля ДМШ № 2. Они приняли участие в гала-концерте и получили дипломы международного образца.

Воспитанница ДШИ № 3 Александра Жирнова стала лауреатом второй степени областного детского и юношеского конкурса «Классика и современность» в номинации «Фортепиано соло».

Учащиеся ДШИ № 5 успешно выступили на VI всероссийском детско-юношеском конкурсе пианистов. Ольга Мельникова стала дважды лауреатом первой степени, а Иван Костюченко — лауреатом второй степени. Дипломами «За педагогическую работу с конкурсантами» отметили также их педагогов.

Ансамбль народного танца «Злато» Дворца культуры «Цементник» также отличился на международном фестивале-конкурсе «Планета искусств» в Великом Устюге. Номер «Сенечкины семечки» получил Гран-при в номинации «детский танец». Дебютный «Паровоз букашка» и солистка Ева Байкина с танцем «У реки» отмечены дипломами лауреатов первой

степени. Кроме того, ансамбль «Злато» наградили денежными сертификатами за

сценический образ и лучшую балетмейстерскую работу.

Ансамбль эстрадного танца Maxi Dance Дворца культуры «Юбилейный» стал лауреатом 53-го фестиваля-конкурса «Морозные узоры».