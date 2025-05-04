Музыканты из Серпухова стали лауреатами всероссийского конкурса
Воспитанники Детской музыкальной школы № 1 Серпухова стали лучшими на конкурсе инструментального исполнительства «Сыны и дочери Отечества». Творческое состязание прошло в Сергиевом Посаде.
Участниками десятого сезона стали музыканты со всей страны. Серпухов на конкурсе представили ученики класса Надежды Лизякиной.
В итоге лауреатом первой степени стал гитарист Игорь Кудрявцев. Звание лауреата третьей степени присвоили балалаечнику Валентину Савкину.
Отметим, что конкурс «Сыны и дочери Отечества» ежегодно проводят под эгидой Министерства обороны Российской Федерации. Его организацию поддерживает Министерства культуры и образования страны.
Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль православной музыки прошел в Дашковской школе в Серпухове. В этом году на него поступило 65 заявок, из которых отобрали 45 сильнейших коллективов.