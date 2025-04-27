Фестиваль православной музыки прошел в Дашковской школе в Серпухове

В Дашковской школе городского округа Серпухов состоялся традиционный Фестиваль-конкурс православной музыки в честь чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая чаша». Всего в этом году от кандидатов поступило 65 заявок, из которых отобрали 45 сильнейших коллективов.

Участниками фестиваля стали хоры из Московской, Тульской и Калужской областей. Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели культуры и представители духовенства: заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Детской хоровой школы «Подлипки» имени Бориса Толочкова Инна Яковлева, заслуженный работник культуры Московской области, директор 1-го Московского областного музыкального колледжа Наталья Маркелова, священник, регент Хора духовенства Московской митрополии Сергий Голев, настоятельница Введенского Владычного монастыря Игумения Алексия.

Победителей определят по итогам выступлений коллективов. Церемония награждения состоится 11 мая.

Отметим, что Фестиваль-конкурс православной музыки проходит в Серпухове уже свыше 20 лет. В этом году мероприятие объединило рекордное число участников.