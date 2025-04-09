Музыканты из Одинцова приняли участие в фестивале в Наро-Фоминске

Юные музыканты из Одинцовского округа поучаствовали в первом фестивале «Рок-апрель 2025» в Наро-Фоминске. Муниципалитет представили четыре группы — «Улыбка Моны Лизы», «Четвертая парта», «Эксперимент № 15», «Ясень Пень».

Культурное мероприятие прошло на площадке Наро-Фоминской школе № 7. Фестиваль открыл директор учреждения образования Владимир Кривцов. Он поприветствовал участников и пожелал всем удачи, вдохновения и позитива.

На сцене выступали талантливые и полные энергии ребята. В финале фестиваля всем музыкальным группам вручили грамоты и кубки. Кроме того, каждый участник получил небольшой подарок — брелок, сделанный обучающимися Наро-Фоминской школы № 7 на 3D принтере.

После мероприятия в школе организовали праздничную дискотеку в стиле рока для всех музыкантов и обучающихся.