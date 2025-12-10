Музыканты из Лобни стали лауреатами международного фестиваля

Международный конкурс искусства и творчества «Горизонты» прошел в Санкт-Петербурге 9 декабря. На фестивале успешно выступили преподаватели и воспитанники Лобненской детской школы искусств.

Ксения Антонова и Варвара Куфтина под руководством наставника Эмиля Воронков показали высокий уровень музыкальной подготовки и победили в номинации «Фортепиано. Соло», получив дипломы лауреатов первой степени. А в номинации «Фортепианный ансамбль» лауреатами первой степени стали преподаватели Краснополянского музыкального отделения школы Эмиль Воронков и Марина Кокарева.

Фестиваль-конкурс искусства и творчества «Горизонты» проводился с целью поиска новых талантов, а также поддержки творческих людей всех возрастов и уровней подготовки.

Напомним, детская школа искусств была основана в Лобне в 1966 году. Ее воспитанники регулярно принимают участие в фестивалях и концертах различного уровня.