Музыканты из Дедовска стали победителями международного конкурса

Квартет мальчиков фольклорного ансамбля «Иван да Марья» детской школы искусств имени Владимира Ширшова получил дипломы первой степени международного конкурса-фестиваля искусств «Невское сияние». Отметим, что всего в этом конкурсе ребятам вручили три высшие награды за выступления.

Напомним, квартет появился чуть больше года назад и уже доказал, что музыка для них не просто слова, а смысл жизни, ведь в копилке у юных музыкантов уже имеется множество наград за участие и победы в конкурсах. В Санкт-Петербурге они также стали обладателями специального приза, денежного гранта и диплома «За преданность народному искусству».

Диплом лауреата первой степени в конкурсе «Невское сияние» также заработала выпускница детской школы искусств имени Владимира Ширшова Мила Тананян, которая ездила на конкурс вместе с квартетом. Помимо этого, в копилке достижений девушки — специальная награда «Хрустальный голос».