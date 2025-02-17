Музыкальный военно-патриотический фестиваль прошел в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Музыкальный военно-патриотический фестиваль «На безымянной высоте» прошел в школе № 30 в Химках. Вечер организовали в честь героев Отечества, исполнявших служебный долг за его границами.

Участие в музыкальном фестивале приняли учащиеся школы, их родители, педагоги, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшимся рассказали о подвигах солдат, которые защищали честь Родины в международных конфликтах.

«Мы должны осознавать значимость исторического события и чтить память более чем 14 тысяч солдат и офицеров, которые выполняли интернациональный долг в республике Афганистан», — отметила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Историческую лекцию для учащихся школы № 30 провели руководитель местного музея воинской славы Александр Титенок и ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Матвеев. Дети смогли узнать об истории конфликта из первых уст.

Концертная программа фестиваля включала известные песни военных лет. Музыканты исполнили их под аккомпанемент гитары.

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