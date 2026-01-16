Музыкальный вечер прошел в Лыткарине

В Детской библиотеке состоялось масштабное просветительское мероприятие «Вечно юный гений», посвященное 270-летию со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Литературно-музыкальный вечер, организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, собрал учеников школы № 2 для погружения в мир классики.

Программа была построена как исследование жизни и творчества «солнечного композитора». Школьники узнали не только о таланте Моцарта-ребенка, но и о его зрелых годах, наполненных созданием величайших шедевров.

«Особое внимание лекторы уделили оперному искусству, разобрав сюжеты и значение таких знаковых произведений, как „Свадьба Фигаро“, „Волшебная флейта“ и философская драма „Дон Жуан“. Открытием для ребят стал исторический факт преемственности поколений: именно постановка „Дон Жуана“ в свое время произвела такое неизгладимое впечатление на юного Петра Чайковского, что он решил посвятить свою жизнь музыке», — отметили организаторы.

Теоретическая часть сопровождалась прослушиванием фрагментов самых известных сочинений Моцарта. В стенах библиотеки прозвучали: «Колыбельная», симфония № 40, концерты № 21 и № 23, фантазия ре минор, соната № 8, «Маленькая ночная серенада», отрывки из «Свадьбы Фигаро» и «Волшебной флейты», а также «Лакримоза» из «Реквиема».