Работники Дома культуры в Горетове показали спектакль о связи поколений

Музыкальный спектакль о проблемах взаимоотношения поколений подготовили для жителей Горетова работники Дома культуры. Показ приурочили ко Дню добра и уважения людей старшего поколения, который отмечается 1 октября.

Актеры воплотили на сцене историю деревенской жизни с элементами «фэнтези», которую придумала руководитель вокальной студии «Вдохновение» Татьяна Фелингер. Главной мыслью спектакля был посыл относиться к пожилым людям с участием, вниманием и искренней добротой.

Постановка сопровождалась прекрасными музыкальными номерами в исполнении вокального коллектива «Ивушка», старшей группы детского ансамбля «Улыбка», солистов Татьяны Фелингер, Валерия Катасонова и Полины Горюновой.

Зрители оценили исполнение, особенно финал, где талантливые юные дарования и взрослые артисты вместе исполнили песню Ирины Дубцовой «Главное — семья». На экране в это время показывали фотографии горетовских семей.

«Все получилось очень трогательно и душевно, спасибо всем, кто в этот дождливый и ненастный вечер устроил для нас такой чудесный праздник», — поделилась жительница деревни Ольга Масленова.

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