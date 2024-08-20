Музыкальный проект «От классики до джаза» завершился в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В минувшие выходные в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялся финальный концерт музыкального проекта «От классики до джаза». Всего провели шесть концертов, в которых выступили талантливые музыканты и вокалисты.

Заключительный аккорд мероприятия исполнил эстрадно-джазовый оркестр «СМ-BAND» из Ступинской филармонии. Этот выдающийся коллектив, лауреат множества джазовых фестивалей и конкурсов как на областном, так и на российском уровне, порадовал зрителей разнообразием своего репертуара — от классического джаза до кавер-версий популярных рок- и поп-хитов.

Проект «От классики до джаза» реализуется в Воскресенске более 10 лет, за это время местные жители и гости округа смогли познакомиться с музыкальными жанрами различных эпох и насладиться выступлениями талантливых артистов. Заключительный концерт стал ярким завершением летнего сезона и оставил у зрителей незабываемые впечатления.

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