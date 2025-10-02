Музыкальный концерт пройдет в Жуковской школе искусств 3 октября

В пятницу, 3 октября, Жуковская детская школа искусств № 1 распахнет свои двери, чтобы ознаменовать начало нового творческого сезона праздничным событием. Гала-концерт «Музыка без границ» будет приурочен к Международному дню музыки.

«Этот год особенный для школы, ведь она отмечает свой значимый полувековой юбилей — 50 лет со дня основания. В программе концерта выступят как опытные и талантливые педагоги Жуковской детской школы искусств, так и ее воспитанники — талантливые ученики, демонстрирующие свои достижения и успехи в различных музыкальных жанрах», — сообщили организаторы.

Кроме того, на сцену выйдут и бывшие выпускники школы, которые продолжают свою творческую карьеру. Разнообразная программа концерта позволит каждому зрителю найти что-то интересное и близкое для себя, будь то классическая музыка, народные мотивы или современные композиции. Торжественное открытие гала-концерта «Музыка без границ» запланировано на 18:00. Местом проведения концертный зал Жуковской детской школы искусств, расположенной по адресу: улица Молодежная, дом 10.