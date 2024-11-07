Музыкальный конкурс ко Дню народного единства прошел в Котельниках

Много интересных и разнообразных мероприятий прошло в школах городского округа 4 ноября. Праздник единства и дружбы народов стал важным событием для жителей Котельников.

Вокальные коллективы из разных образовательных учреждений муниципалитета состязались в «Битве хоров». Юные артисты с большим мастерством и воодушевлением исполняли песни о России, родине и любви.

В Котельниках также провели интеллектуальную игру «Колесо истории». Ее участникам нужно было ответить на различные вопросы, касающиеся важных событий в истории России и знаменитых личностей. В ходе мероприятия юные горожане узнали много новых фактов о своей стране.

Младшие школьники из разных стран поучаствовали в международной викторине, посвященной истории и культуре народов мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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