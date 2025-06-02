Музыкальный фестиваль в поддержку детей с ОВЗ прошел в Химках

Жители и гости города собрались на музыкальном вечере, чтобы поддержать детей с тяжелыми заболеваниями. Вырученные на фестивале средства направят на помощь подопечным фонда «Игра».

В парке «Экоберег» в Левобережном микрорайоне Химок состоялся ежегодный благотворительный фестиваль «Нотка доброты». Мероприятие организовали преподаватели и учащиеся народного отделения детской школы искусств имени Алексея Верстовского при поддержке фонда «Игра», который оказывает помощь детям с двигательными нарушениями.

«Фестиваль всегда собирает огромное количество неравнодушных жителей. Наша школа искусств представляет свои лучшие номера. Самые сильные музыканты и оркестры участвуют в этом круговороте творчества и добра», — рассказала директор Детской школы искусств Лейла Гогохия.

Мероприятие проводят в Химках уже девятый раз. За прошедшие годы благодаря собранным пожертвованиям многие дети получили необходимое лечение и прошли реабилитацию.

«У юных музыкантов Детской школы искусств имени Алексея Верстовского доброе сердце! Через музыку и творчество они дарят надежду и настоящую поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. „Нотка доброты“ — это не просто концерт, это доказательство того, что искусство может менять жизни. Горжусь тем, что в Химках есть такие инициативы и такая отзывчивая молодежь», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

На сцене выступили лучшие коллективы и солисты школы, а также приглашенные артисты. Все гости могли сделать пожертвование и получить лотерейный номер. В завершение концерта провели розыгрыш призов.