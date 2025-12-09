Музыкальный фестиваль среди людей с ОВЗ прошел в Дубне

Областной открытый конкурс искусств «Добрый мир» прошел в Дубне. За победу поборолись взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Парафестиваль был юбилейным. В финал прошло более 300 участников из 44 округов Подмосковья.

После организовали выставку работ конкурсантов. Это рисунки и декоративно-прикладное творчество.

На сцене Дворца культуры «Октябрь» демонстрировали свои таланты инструменталисты, певцы и артисты театров. Участники, лауреаты и победители получили дипломы и памятные подарки.

«Мы наблюдаем за участниками фестиваля, многие из них не первый год приезжают к нам в Дубну, радуемся вместе с ними их победам. Приятно видеть, как они растут, развивают свои таланты», — сказала заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.