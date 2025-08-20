Музыкальный фестиваль пройдет в парке «Лукоморье» в Химках

«Августфест» пройдет в парке «Лукоморье» в Химках 23 и 24 августа. Жителей и гостей города ждет масштабный праздник, объединяющий гастрономические удовольствия, зажигательную музыку и яркие развлечения для всей семьи

Организаторы подготовили насыщенную программу: помимо выступления рок- и кавер-групп, гостей ждет зрелищный заезд мотоколонны и экстремальное шоу стантрайдеров. Любителей творчества приглашают на мастер-класс по рисованию, а ценителей танцев — на профессиональные уроки от лучших хореографов. Для гурманов будут работать многочисленные фуд-корнеры с разнообразными блюдами и напитками.

Особенностью фестиваля станет сочетание активностей для разных возрастов: пока взрослые наслаждаются музыкой и дегустациями, дети смогут принять участие в анимационных программах. Все дни будет работать бесплатная парковка.

Фестиваль пройдет по адресу: микрорайон Сходня, улица Некрасова, 2 м.