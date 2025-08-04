Музыкальный фестиваль под открытым небом прошел в Серпухове

Ежегодное творческое событие провели в историко-культурном комплексе у Храма Рождества Богородицы в селе Подмоклово. Его цель — соединить историческую ценность архитектуры XVIII века с современной культурой.

На фестивале прошло архиерейское богослужение. Его возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Фестиваль, проходя здесь, не только привлекает внимание к этому памятнику, но и способствует его сохранению для будущих поколений, объединяя людей через искусство, музыку и культуру в исторической обстановке», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Еще одна цель мероприятия — сохранить и популяризировать культурное наследие.

Ранее мы рассказывали о том, что в Серпухове проведут концерт и мастер-классы на фестивале «Музей под звездами». Он состоится уже в восьмой раз. Гости смогут увидеть экспонаты в нестандартном формате под сопровождение живой музыки.