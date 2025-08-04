Концерт и мастер-классы проведут на фестивале «Музей под звездами» в Серпухове

Ежегодный фестиваль под открытым небом «Музей под звездами» пройдет в Серпухове 9 августа. Во дворе особняка А. В. Мараевой состоится джазовый концерт, мастер-классы и выставки.

Как рассказали в региональном Минкультуры, фестиваль состоится в восьмой раз. На территории музея гости смогут увидеть экспонаты в нестандартном формате под сопровождение живой музыки джазового ансамбля Федора Андреева.

В этом году темой мероприятия станет «Море и джаз». Его приурочили к флагманской выставке, которая сейчас проходит в здании каретного сарая — «Море великих. От Айвазовского до Кандинского».

В рамках фестиваля организуют творческие площадки, мастер-классы и ярмарку. В завершении зрители увидят классику совестного кино — фильм «Человек-амфибия».

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.