Три музыкальные школы Богородского округа получат новые инструменты

В музыкальные школы Богородского округа поступят новые инструменты. Обновления ждут центры дополнительного образования в Электроуглях, Дуброве и Обухове.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» и государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» обновления ожидаются в Электроуглинской, Дубровской и Обуховской детских музыкальных школах. Учреждениям передадут восемь аккордеонов и баянов, три рояля «Михаил Глинка» и «Николай Рубинштейн», а также 22 пианино.

Все инструменты отечественного производства. Будущие музыканты смогут опробовать инструменты уже в новом учебном году.