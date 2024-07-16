Три музыкальные школы Богородского округа получат новые инструменты

Фото: Медиасток.рф

В музыкальные школы Богородского округа поступят новые инструменты. Обновления ждут центры дополнительного образования в Электроуглях, Дуброве и Обухове.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья» и государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» обновления ожидаются в Электроуглинской, Дубровской и Обуховской детских музыкальных школах. Учреждениям передадут восемь аккордеонов и баянов, три рояля «Михаил Глинка» и «Николай Рубинштейн», а также 22 пианино.

Все инструменты отечественного производства. Будущие музыканты смогут опробовать инструменты уже в новом учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что афиши мероприятий в округах расписаны до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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