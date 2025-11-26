Музыкальные инструменты закупили для Детской школы искусств в Красногорске

Новые музыкальные инструменты закупили в Детскую музыкальную хоровую школу «Алые паруса», хореографическую школу «Вдохновение» и Петрово-Дальневскую школу искусств. В числе приобретений — современные орган, рояль, пианино, аккордеоны и баяны.

Музыкальные инструменты помогут школьникам адаптироваться к обучению. Благодаря этому у каждого ребенка появится возможность раскрыть свой потенциал без технических преград.

Глава городского округа Красногорск Владимир Волков отметил, что дети смогут развить способности мыслить музыкой, экспериментировать и находить свой уникальный звук.

