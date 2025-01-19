Музыкальную сказку «Принцесса на горошине» представят в Химках

Необычный музыкальный концерт на рояле проведут в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Заслуженный артист России Владимир Жуков представит оригинальное исполнение известной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Выразительное чтение будет сопровождать музыкальное оформление, благодаря которому зрители услышат композиции Андрея Россиуса. Мелодии создали специально для этого концерта.

Посетить мероприятие будет интересно любителям музыки любого возраста. Событие состоится в 12:00 21 января и будет бесплатным для всех желающих.

Услышать музыкальную сказку можно будет и в интернете. Все подробности есть на сайте Дворца культуры «Родина».

Ранее мы рассказывали о том, что в этот же день в Химках состоится концерт духового оркестра. Его готовят первоклассники духового отдела Центральной детской школы искусств.