Концерт духового оркестра пройдет в Химках 21 января

Воспитанники школы искусств исполнят инструментальные номера на духовых и ударных инструментах. Они давно готовятся к этому концерту.

«Это испытание на прочность, требующее смелости и уверенности. Поддержка зрителей в этот день особенно важна. Приглашаем всех жителей Химок на концерт», — сказала директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Зрителями станут педагоги, родители юных музыкантов и все, кто хочет их поддержать, а также интересуется музыкой.

«Наша школа искусств признана лучшей школой искусств в России. Это результат многолетней работы и высокого профессионализма педагогического состава. Школа искусств не останавливается на достигнутом и активно участвует в развитии культурной жизни региона», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Уже в следующем году учреждение поучаствует в программе «Культурная среда Подмосковья». Благодаря этому для школы закупят баяны, аккордеоны, рояли и пианино.