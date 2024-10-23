Музыкальную гостиную провели для пенсионеров в ДК «Луговая» в Лобне

В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня для пенсионеров организовали музыкальную гостиную. Собравшиеся увидели концерт с участием местных коллективов, побывали на чаепитии и дискотеке.

Гости мероприятия насладились выступлением творческих ансамблей Дома культуры «Луговая». Участники танцевального коллектива «Нас не догонишь» из Дома культуры «Красная поляна» подготовили для зрителей свои хореографические номера.

В конце мероприятия все желающие присоединились к чаепитию, а также потанцевали на дискотеке. Такие вечера для пенсионеров в Лобне организуют каждый месяц.

Сейчас работники Дома культуры «Луговая» готовятся к празднованию юбилея.

Дом культуры «Луговая» работает в Лобне ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу: Научный городок, дом № 1Б.

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