Музыкальный вечер ко Дню волонтера пройдет в Химках 29 октября

Программа мероприятия включает небольшие лекции о возникновении праздника и истории Химок, а также викторину на тему волонтерства и выступление музыкантов на рояле.

«В городском округе Химки волонтерское движение развивается очень активно. Добровольцы оказывают помощь жителям в самых разных сферах: от организации мероприятий до поддержки нуждающихся. Они помогают в проведении социальных акций, благоустройстве территорий, заботятся о пожилых людях и инвалидах», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений», который способствует укреплению связи между поколениями и развитию патриотизма.

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