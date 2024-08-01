Музыкально-поэтический вечер пройдет в центральном парке Лобни 2 августа

Все желающие смогут принять участие в этом творческом событии, принести с собой гитару или другой музыкальный инструмент, сборник любимых песен или стихов, а также настольные игры для совместного времяпрепровождения.

Начало вечера запланировано на 20:00. Возрастное ограничение — 16+.

Напомним, что реконструкция Центрального парка культуры и отдыха проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Первый этап обновления парка завершили 15 июля, а выполнение всего проекта запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».