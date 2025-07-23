Ежегодно в День города Дубна на Волге проходит яркое пиротехническое соревнование, в котором участвуют лучшие команды России. Этот год не станет исключением: три коллектива из Сергиева Посада, Заречного и впервые из самой Дубны подготовят музыкально-пиротехнические шоу.

Поскольку фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, все участники подходят к подготовке с особым уважением и трепетом. Организаторы обещают зрителям глубокое и эмоциональное представление.

Военнослужащие, защищающие страну в рамках специальной военной операции, передают поздравления жителям Дубны с Днем города и отмечают важность праздника. Он напоминает о славных традициях города и его силе, а также служит поводом для гордости будущих поколений.

«Для детей всегда фейерверк — это яркие впечатления и незабываемые воспоминания. Еще более ценно, что в этом году фестиваль посвящен Победе в Великой Отечественной войне», — сказал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

Музыкально-пиротехническое шоу стартует в субботу, 26 июля, в 22:00 на Комсомольской набережной. Впервые к программе добавится выступление флайбордистов, что сделает праздник еще более зрелищным.

«Красочное шоу в небе от лучших пиротехнических команд России станет финальной точкой празднования Дня города», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.