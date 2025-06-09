Музыкально-литературный вечер прошел в Свердловском парке в Лосино-Петровском

В муниципальном автономном учреждении культуры «Объединенная дирекция парков городского округа Лосино-Петровский» прошла интерактивная программа «Сколько нам открытий чудных», посвященная Дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Мероприятие, организованное дирекцией совместно с членами партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой родины» под кураторством Алексея Дьяконова, собрало множество жителей округа.

Интерактивный формат программы позволил гостям не только насладиться творчеством поэта, но и принять активное участие в викторинах, конкурсах и играх, посвященных жизни и творчеству Пушкина. Мероприятие оказалось познавательным и увлекательным для людей всех возрастов.

Со сцены звучали бессмертные стихи Пушкина, которые зрители с удовольствием подпевали, вспоминая любимые произведения. Особую атмосферу празднику придал ансамбль «Зарянка», исполнивший душевные романсы, тронувшие сердца слушателей.

Куратор проекта «Культура малой родины» Алексей Дьяконов отметил важность подобных инициатив для сохранения и популяризации национального литературного наследия и выразил намерение продолжать работу в этом направлении. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин подчеркнул, что такие события способствуют укреплению духовных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи.

Праздник стал настоящим подарком для жителей Лосино-Петровского, напомнив о величии русской литературы и значении родного языка.

Организаторы надеются, что подобные мероприятия станут доброй традицией и будут способствовать дальнейшему развитию культуры в округе.